Cosby betaalde 3 miljoen om misbruikzaak te voorkomen

Gitarist Lindsey Buckingham weg bij Fleetwood Mac

2:27 Gitarist en componist Lindsey Buckingham (68) verlaat voor de tweede keer Fleetwood Mac. De schrijver van iconische hits als Go Your Own Way en The Chain wordt vervangen door Neil Finn, de frontman van Crowded House en Mike Campbell van de band Tom Petty & The Heartbreakers.