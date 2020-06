Countryband Lady Antebellum verandert naam om link met slavernij

Het woord Antebellum heeft in Amerika een associatie met het slavernijverleden in de VS. Hillary Scott, Charles Kelley en Dave Haywood bedoelden het als verwijzing naar de Antebellum-architectuur, gebouwen van voor de Amerikaanse burgeroorlog die vooral in het zuiden van de VS zijn te vinden. ,,Als muzikanten herinnerde het ons aan de muziek die uit het zuiden afkomstig is en ons heeft geïnspireerd”, legt het trio uit in een bericht op sociale media.

,,We schamen ons dat we de link naar een tijd van slavernij destijds niet hebben gelegd. Het spijt ons als we hier iemand pijn mee hebben gedaan. Dat was niet onze intentie”, aldus de groep, die geen antwoord heeft op de vraag waarom de naamsverandering niet eerder is doorgevoerd.

,,We snappen dat velen van jullie je dat nu afvragen. We hebben geen excuus voor het feit dat we dit pas laat hebben gerealiseerd. Wat we wel kunnen doen is het erkennen en actie ondernemen”, zo besluiten Hillary, Charles en Dave.

In Nederland is Lady Antebellum vooral bekend van het nummer Need You Now, dat tien jaar geleden een grote hit werd.

Na de gewelddadige dood van de 46-jarige zwarte Amerikaan George Floyd in de stad Minneapolis kwamen wereldwijd tal van protesten op gang tegen racisme en politiegeweld. Floyd kwam om het leven nadat een agent zijn knie in Floyds nek had gedrukt toen hij hem arresteerde. Ook talloze beroemdheden spraken zich daartegen uit. Ook in Nederland namen veel BN’ers deel aan protesten in onder andere Amsterdam, Rotterdam en Utrecht, onder wie Humberto Tan, Memphis Depay, Georgina Verbaan en rapper Akwasi– die onder vuur kwam te liggen na zijn ‘belofte Zwarte Piet in het gezicht te zullen trappen’.