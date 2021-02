‘Crew Britney vond borstenvraag ongepast, maar TV Show weigerde te knippen’

Britney Spears en haar management hadden niet met Ivo Niehe afgesproken dat hij in de TV Show zou beginnen over borstimplantaten. De perspromotor van Spears verzocht de makers het fragment uit de uitzending te halen, maar dat werd geweigerd. Dat stelt Florent Luyckx, die in 1999 verantwoordelijk was voor de marketing rond de zangeres.

Ivo Niehe kreeg deze week internationaal kritiek toen een 22 jaar oude video met zijn borstenvraag rondging op sociale media. Aanleiding was de nieuwe documentaire Framing Britney, waarin het fragment te zien is.

Niehe vroeg de zangeres naar haar borsten, omdat het gerucht ging dat ze ze had laten vergroten. Hoewel ophef toen uitbleef, vinden critici het nu onbegrijpelijk dat een oudere man zo’n vraag stelde aan de destijds 17-jarige Spears. Ivo benadrukte dat hij de vraag met ironische toon had gesteld en vooraf was afgesproken dat hij dit zou doen. Daar is volgens Luyckx niets van waar; hij en Britney’s management wisten van niks.

,,Er is wel een voorgesprek geweest tussen Niehe en Spears, waar ik niet bij was”, zegt hij op NPO Radio 1. ,,Ik sluit niet uit dat hij daar aan haar gevraagd heeft of ze het oké vond om het erover te hebben. Maar als ik het interview terugkijk, betwijfel ik of die afspraak is gemaakt.”

Achter de schermen brak in elk geval paniek uit, aldus Luyckx, die het management van Britney zelf had overgehaald om voor de TV Show te kiezen.

‘Britney antwoordde vriendelijk en professioneel, maar backstage sloeg de sfeer om’, schrijft hij op Facebook. ‘Zowel het management als ikzelf waren onaangenaam verrast. Het management vond de vraag ronduit ongepast. Britney voelde zich tijdens het hele interview al niet op haar gemak en ze was behoorlijk onzeker na de opname. Ze was 17 jaar oud en de ironie waarvan Ivo nu spreekt ontging haar volledig.’

Quote Ze was 17 jaar oud en de ironie waarvan Ivo nu spreekt ontging haar volledig Florent Luyckx

Volgens Niehe heeft hij het management van Spears na het interview gevraagd of ze er iets uit wilden halen. Dat was niet zo, zei hij in De Volkskrant. Luyckx ontkent dat stellig.

‘Het management stond erop dat ik de vraag uit het interview zou laten knippen, maar dat verzoek werd door de productie niet ingewilligd’, schrijft hij. Luyckx legde zich daarbij neer omdat Britney goed antwoord had gegeven en het leed al geleden was, aangezien het er weer over ging.

,,Het was een situatie waarin zij zich heel ongemakkelijk voelde en die ons op dat moment ook heel veel andere promotieactiviteiten heeft gekost’’, zegt hij op de radio. ,,Die werden afgeblazen door het management.’’

Zo snel mogelijk weg

Dat merkte onder anderen fotograaf William Rutten, die Britney na de opname fotografeerde. Volgens hem waren de zangeres en haar entourage zo van de vraag geschrokken, dat ze zo snel mogelijk wilden vertrekken.



Plannen voor een shoot van 45 minuten met twee outfits, veranderden in een sessie van 20 minuten in de kleding die de zangeres al droeg. Aangezien foto’s met verschillende outfits als meerdere shoots te verkopen zijn, liep hij veel geld mis. ,,Ik was daar behoorlijk pissig over’’, zei hij eerder deze week.

Ook Rutten zag overigens de onrust achter de schermen. De borstenvraag noemde hij een ‘duveltje uit een doosje’. Hij had van de crew van Britney gehoord dat ze juist veilig hadden gekozen voor ‘vriendelijke oom’ Ivo, omdat die doorgaans geen moeilijke of kritische vragen stelde. ,,Die mensen stonden er garant voor dat het goed zou gaan met Ivo. De verontwaardiging was enorm.’’

Niehe staat nog steeds achter het interview, maar zou het vandaag de dag niet op dezelfde manier doen. ,,Als ik geweten had dat er 21 jaar na dato zo’n gedoe over zou ontstaan, niet.’’

