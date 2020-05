Cultuursector gaat week lang protesteren vanwege gebrek aan overheidssteun

In plaats van demonstreren op het Malieveld wordt via een livestream op de website cultuurinactie.nl twaalf uur per dag geprotesteerd tegen het gebrek aan steun vanuit de overheid. Met een speciale teller wordt bijgehouden hoeveel mensen met hun achterban op het 'digitale Malieveld' staan. Iedere Nederlander kan zich melden; het doel van de organisatie is om duidelijk te maken dat cultuur erg belangrijk is voor het land, en geen hobby.



Vrijwel alle cabaretiers, geluidsontwerpers, festivalprogrammeurs, beveiligers, zangers, regisseurs en orkestleden van Nederland steunen het initiatief en zullen gedurende de actieweek aandacht vragen voor hun werk en de waarde daarvan voor de samenleving. Zij zullen hun verhaal doen op de website en het publiek wordt ook uitgenodigd videoboodschappen achter te laten met antwoord op de vraag waarom zij waarde hechten aan cultuur.



De presentatie ligt zeven dagen lang in handen van tientallen bekende Nederlanders onder wie Paul de Leeuw, Daphne Bunskoek, Twan Huys, Irene Moors, Richard Groenendijk, Clairy Polak en Jörgen Raymann. Daarnaast laten artiesten als Claudia de Breij, Diederik Ebbinge, Dominic Seldis, Mylou Frencken, Bastiaan Ragas, Huub Stapel, Joost Spijkers en Waldemar Torenstra hun stem horen.



De livestream wordt verzorgd vanuit De Fabrique in Utrecht, die voor deze gelegenheid 'coronaproof' is ingericht. Cultuur in actie! is een initiatief van actrice Johanna ter Steege, gitarist Jan Kuiper en regisseur Marc Pos.