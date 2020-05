Curry & Van Inkel uitgeroepen tot meest iconische programma van Veronica

Rod Stewart wil ook een eigen film

17:09 Rod Stewart wil graag dat er een biopic over hem wordt gemaakt. De Schotse zanger is in gesprek over de film en heeft zelfs al een hoofdrolspeler in gedachten. Acteur Rhys Ifans is volgens Rod geknipt voor de rol. Bovendien is de oprichter van de band Super Furry Animals een ex van zijn dochter Kimberley.