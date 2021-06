Cynische Jort Kelder kan niet weigeren als Wolter Kroes de microfoon onder zijn neus duwt: ‘Ja dag!’

Fred van Leer tot tranen geroerd als Boele (12) zegt dat hij op jongens valt: ‘Dit gaat jou veel opleveren’

10:23 785.000 kijkers zagen gisteravond hoe Fred van Leer tot tranen werd geroerd door de eerlijkheid van Boele (12) in de juniorversie van I can see your voice. De jonge zanger vertelde op het podium trots dat hij op jongens valt, terwijl presentator Carlo Boszhard dat bijvoorbeeld pas op zijn 22ste durfde te zeggen. ,,Dit gaat jou heel veel opleveren’’, zei een emotionele Fred.