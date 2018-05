Dagboeken van overleden 'Sneep' voor miljoen te koop

Voor dat geld krijgt de toekomstige koper maar liefst 35 dozen vol persoonlijke dagboeken, brieven van fans en correspondentie met beroemdheden. Zo zijn er onder meer brieven van prins Charles, Nicole Kidman en Bill Clinton, schrijft The Mirror. Daarnaast zitten er meerdere filmscripts tussen, waaronder dat van Die Hard, de eerste grote film waarin Rickman een rol vertolkte.



Tussen de stapels brieven, zit ook nog een bijzonder exemplaar. Geschreven door Harry Potter-auteur J.K. Rowling. Rickman speelde in de verfilming van de boeken professor Severus Sneep. In de brief is te lezen dat Rowling de acteur complimenteert om zijn acteerwerk in de populaire films. ,,Je doet mijn meest gecompliceerde personage eer aan”, schrijft de auteur in de brief.



De collectie wordt gepresenteerd tijdens de ABA Rare Book Fair in Londen.