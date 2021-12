Dan Karaty was jarenlang verslaafd aan alcohol, vriendin Chantal Janzen wist van niks

Hij deelt zijn verhaal in de hoop anderen in soortgelijke situaties te helpen. Want mensen lijden vaak helemaal alleen aan angsten of alcoholverslaving, schrijft hij.

Ieder z’n strijd

Karaty, een goede vriend van Chantal Janzen, spreekt deze maand ook over zijn verslaving in haar blad &C . Janzen, die veelvuldig met hem samenwerkte, ‘miste hem al een tijdje’ toen Dan haar onlangs vroeg of ze even konden bellen.

De presentatrice bedankt haar vriend voor het vertrouwen. ‘Maar ik ben bovenal ontzettend trots op jou, op je wil, je doorzettingsvermogen, je durf en je liefde voor je gezin, en nu ook voor jezelf.’ Ze deelt een tekst die op Instagram vaker voorbijkomt en nu volgens haar toepasselijk is: everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind. Always. ‘Op z’n Nederlands: ieder huis heeft z’n kruis.’