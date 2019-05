Danicio ontmaskert Rodanya na Temptation Island: ‘Alle remmen gingen los’

Het leven na de ultieme relatietest zag er voor Rodanya en Morgan goed uit. Alles was uitgesproken en Morgan wist het zeker: Rodanya was de vrouw waar hij oud mee wilde worden. Maar aan dat sprookje kwam vanavond abrupt een einde, want de programmamakers hadden nog een pijnlijke verrassing in petto voor het stel. Tijdens een bezoek bij hen thuis, waar eerst nietsvermoedend werd gepraat over hun toekomst, toverden de mensen achter de schermen een iPad tevoorschijn. En daarop was een video van Danicio te zien, met confronterende uitspraken.



Na een korte inleiding kwam Danicio al snel met zijn kant van het verhaal op de proppen. ,,Toen waren we in Nederland en gingen we kletsen op de app. Toen hebben we afgesproken, zijn we eerst wat gaan eten bij haar in de buurt en daarna door naar haar huis. Toen hebben we gezoend, maar ze wilde nog niet verder, dus ik dacht oké, prima”, klonk het uit zijn mond. Maar daar bleef het niet bij, zo stelt Danicio. ,,Een paar weken later ging ik weer langs. Bleef ik daar slapen en toen, ja, gingen alle remmen los. Het is niet bij een keer seks gebleven, het is nog twee keer gebeurd achteraf.”



Rodanya schoot direct in de verdediging bij het zien van de beelden. ,,Hij is gewoon aandachtsgeil. Ik ga hem bellen”, reageerde ze fel. Het leek Morgan een beter idee dat híj Danicio zou bellen, maar dat liet Rodanya absoluut niet toe. ,,Morgan, nee! Bel hem lekker met je eigen telefoon”, aldus de krullenbol die direct daarna het hazenpad koos. Ze kwam uiteindelijk weer terug, maar open voor een gesprek met Morgan stond ze niet. Althans, niet voor de camera. ,,Ik wil niet de sensatie van het programma zijn”, luidde haar argument. Waarop Morgan reageerde: ,,Dat ben je nu toch al. Nu kun je niet meer terug.”