Daniel Dekker stopt na tien jaar als ‘Mr. Songfestival’

Rechtbank: Rob Scholte terecht door Den Helder uit atelier gezet

18 september De rechtbank in Alkmaar heeft de gemeente Den Helder in het gelijk gesteld in een langlopend conflict met kunstenaar Rob Scholte. Dat maakte de gemeente vandaag bekend. De ruzie ging over een een voormalig postkantoor waar Scholte – naar nu blijkt illegaal – zijn museum en zijn atelier exploiteerde.