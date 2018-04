'Gluren in dossier Barbie duidt op groot cul­tuur­pro­bleem­'

17:44 Dat medewerkers van het Hagaziekenhuis in Den Haag in groten getale het medisch dossier van realityster Samantha de Jong bekeken, is een teken dat het met de cultuur in het ziekenhuis helemaal niet goed zit. Dat stelt de Patiëntenfederatie.