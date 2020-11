Danny Vera brengt die fijne jukeboxsnik

Het ambachtelijk geproduceerde The New Now bevat alle factoren die het werk van Vera zo aantrekkelijk maken: die fijne jukeboxsnik in zijn stem, vaardig opgebouwde composities en oprecht respect voor de Amerikaanse roots van zijn muziek.

Hoewel de liedjes een jaar geleden al bijna allemaal gereed waren, bevat het album met de fraai ingetogen titelsong wel een nummer dat de tijdsgeest helemaal vangt: ‘Out of the blue/ We’re in the new now/ There’s a new sky above us/ While we thought we’d seen them all.’