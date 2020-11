Danny Vera: ‘Ik hoop dat mijn kind alle eigenschappen krijgt van mijn vrouw’

Eigenlijk zou Danny Vera dit weekend drie keer optreden in de Ziggo Dome. Het coronavirus dwarsboomde dat plan. In plaats daarvan presenteerde hij vrijdagmiddag zijn nieuwe album The New Now via een livestream vanuit de FuzzTone Studio in Middelburg.



De singer-songwriter speelde in totaal zeven nummers, waarvan vier afkomstig waren van de nieuwe plaat. Daarnaast beantwoordde hij vragen die kijkers massaal instuurden. Onder meer over bijgeloof. Dat heeft hij minder sterk dan vroeger. ,,Dit album is mijn 13de release. Het komt uit op vrijdag de 13de en er staan ook nog eens 13 nummers op. Aan de andere kant: je moet het geluk niet te veel tarten.”



Hij ging ook in op zijn teksten. ,,Als ik liedjes schrijf, is dat heel anders dan wanneer ik praat. Elk woord dat ik zing is echt. Er zit echt niets in dat ik mooier of anders heb gemaakt. Toen ik begon met muziek, heb ik me voorgenomen: het maakt me niet uit hoe mijn carrière verloopt, als het allemaal maar echt is wat ik doe.”