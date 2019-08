Danny Vera neemt wraak op telemarketeers: ‘Hallo Eneco, kopen jullie mijn nieuwe plaat?’

Bibian Mentel mag het ziekenhuis verlaten: ‘Hadden we nooit durven dromen’

10:11 Bibian Mentel mocht gisteren, tegen alle verwachtingen in, het ziekenhuis verlaten. De voormalig snowboardster moest onder het mes voor een risicovolle operatie aan haar ruggengraat. Deze is goed verlopen. ‘Nu al naar huis, dat hadden we nooit durven dromen. Heerlijk!’, schrijft haar man Edwin Spee op Facebook.