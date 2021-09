Danny Vera over zelfgekozen dood vader: ‘Het doet pijn, maar ik heb er begrip voor’

Kijktips Netflix verwijdert Despicable Me 3, All the Money in the World en 9 andere titels

6 september Netflix haalt elke week een selectie films en series van de streamingdienst af. Deze week verwijdert Netflix elf titels, waaronder Primal en All the Money in the World. Ook de animatiefilm Despicable Me 3 verdwijnt van de streamingdienst.