Dansers van CDK JR winnen Holland’s Got Talent 2022: ‘Kunstzinnig, méér dan dans’

Het team danste op de vijfde van Beethoven, wat het een staande ovatie van de jury opleverde. ,,Out of the charts”, noemde Karaty het optreden. ,,Kunstzinnig, meer dan dans”, viel Edson da Graça hem bij. Het publiek bleek het volmondig eens met de jury, want CDK won met een overweldigende meerderheid aan stemmen de RTL-talentenshow.

Mijke van der Wal (16): ,,Ik dacht: is dit echt of gebeurt het in mijn hoofd?”

,,Het was al een droom die uitkwam om mee te mogen doen. Ik was altijd zo’n fan van Chantal Janzen. Om haar te ontmoeten was al een droom en nu knuffelde ze ons toen we wonnen”, vult Valerie Duim (17) aan. ,,Sinds ik bij CDK dans zag ik oudere groepen meedoen aan tv-programma’s. Zij waren echt een voorbeeld voor ons en om dan zelf mee te doen en nog te winnen ook is mindblowing.”

Quote Omdat ze in de finale als eerste op het podium moesten, had ik niet het idee dat ze zouden winnen Sergio Reis, choreograaf

Choreograaf Sergio Reis heeft zelf ruime televisie-ervaring. Hij trad zelf op in shows en werkte als choreograaf mee aan televisieproducties. Toch zag ook hij tijdens die laatste spannende momenten de winst niet aankomen. ,,Omdat ze in de finale als eerste op het podium moesten, had ik niet het idee dat ze zouden winnen. Ik dacht: ze willen het toch spannend houden qua volgorde.”

Zijn ervaring maakte dat hij de groep goed kon voorbereiden. ,,Zo vertelde ik ze bijvoorbeeld dat ze ook tijdens de trainingen moesten laten zien dat ze finalewaardig waren.”



Bekijk een optreden van de groep:

Rechtsreeks in halve finale

Dat laatste deed het team in Karaty’s ogen zeker. Hij drukte in de eerste aflevering op de ‘golden buzzer’ waarmee het team zich rechtstreeks in de halve finale plaatste. Floor Jansen (14): ,,Na die eerste keer was de spanning er bij mij wel iets meer af omdat we al op het podium hadden gestaan en in de halve finale en de finale onze dans eerst mochten stagen op het podium. Je voelt je iets meer op je gemak doordat je je kunt voorbereiden.”

De dansers trainden in de weken voor de opnames zo’n vijftien uur per week en dat ging wel eens ten koste van school. Jansen: ,,Dat was best lastig aan het begin van het schooljaar, maar dit ging even voor. En ik ben vorig jaar gelukkig net overgegaan naar Havo 4.” Valerie danste in de halve finale niet mee vanwege haar eindexamens. ,,Dat was wel jammer, maar daarna had ik alle tijd, want toen waren mijn examens voorbij.”

‘Plan B hoeft niet’

Floor en Mijke willen beiden graag naar de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. Floor doet op dit moment al een dansvooropleiding aan het CKE in Eindhoven. ,,Een plan B hoeft voor mij niet, want dansen is echt mijn passie.”

Wat de dansers het moeilijkst vonden was het stil houden dat ze gewonnen hadden tot na de uitzending. Valerie: ,,Dat hard trainen erbij hoort weet je, maar dit was écht moeilijk.” Mijke: ,,Mijn vriendinnen zagen het aan me, omdat ik niet goed ben in liegen.” Dat liegen tegen iedereen was ook echt niet leuk”, zegt Floor. Maar nu mag het dan toch echt gevierd worden. Dat deden ze vrijdagavond direct in de Schalm waar de kleine zaal afgehuurd was. Het team heeft een prijs van 50.000 euro gewonnen die wordt ingezet voor CDK. Reis: “Ik denk dat de ouders de komende jaren geen geld hoeven in te leggen voor kleding en accessoires.”

