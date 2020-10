Dansgroep Baba Yega loopt alle talentenjachten af, mét succes

Ze zeggen geen woord, maar maken met hun dans indruk op de jury van Holland’s Got Talent . Dansgroep Baba Yega staat binnenkort in de finale van de tv-show, en dat is niet voor het eerst. De gemaskerde dansers wonnen eerder al Belgium’s Got Talent .

Baba Yega lijkt bezig met een tournee langs de Got Talent-auditierondes. Ze wonnen in Vlaanderen in 2016 de talentenjacht met twee vingers in de neus, onder toeziend oog van jurylid Dan Karaty overigens, die normaal gesproken ook in Nederland over de deelnemers oordeelt. Dit jaar kan de Amerikaanse choreograaf er niet bij zijn vanwege de coronapandemie.

Na hun winst nam de formatie ook deel aan het Duitse Das Supertalent - goed voor een tweede plaats - en Britain’s Got Talent, waar de groep in de halve finale eindigde. Daarna namen ze ook nog deel aan World’s Got Talent, de Chinese editie van de show, goed voor een bereik van 210 miljoen kijkers.

Ook hun deelname aan de Nederlandse variant - met in de jury Ali B, Chantal Janzen, Paul de Leeuw en Angela Groothuizen - is succesvol, want afgelopen zaterdag wisten ze zich te plaatsen voor een finaleplaats. Die zal plaatsvinden op zaterdag 31 oktober. Voor hun halve finale haalden ze een geheim wapen uit de kast: voor danseres Angela uit Temptation Island was een kleine rol weggelegd.

Kijk hier hoe Baba Yega in 2016 Belgium's Got Talent won: