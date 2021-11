Dat ene antwoord van Tanja Nijmeijer stemde me zo droevig. Niet om haar, maar voor haar familie

Er zal geheid een groep mensen zijn geweest die Jinek woensdagavond bewust uitzette op het moment dat Tanja Nijmeijer via een zoomverbinding in beeld verscheen, of die het interview dat volgde met louter walging heeft bekeken. Moet je een terrorist - want dat is ze, al zal ze zelf de term verzetsstrijder prefereren - een podium geven omdat ze een boek heeft geschreven en dat wil verkopen?