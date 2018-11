Dat ik nog eens medelijden zou voelen met demon/diva Sylvana

Wat ik nooit had verwacht, gebeurde gisteravond bij het kijken naar de documentaire Sylvana, Demon or Diva. (Onbegrijpelijke titel trouwens, dat kiezen tussen twee weinig vleiende kwalificaties, maar dat terzijde.) Want hoezeer ik ook de kriebels van haar krijg, toch voelde ik medelijden. Iedereen die wel eens een blik op Twitter of andere sociale media werpt, weet dat de reacties op haar en haar optredens niet misselijk zijn. Dat hoort er nu eenmaal bij tegenwoordig en moet je niet al te serieus nemen, zeggen we dan stoer en vergoelijkend. Maar om op straat termen als ‘neger’ of ‘aap’ naar je hoofd geslingerd te krijgen, is beneden alle peil. Ik leefde echt in de veronderstelling dat we in dit land een stuk verder waren dan dat, maar blijkbaar was dat naïef. En is er wel degelijk werk te doen voor de Sylvana’s van deze wereld.