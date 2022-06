Dat je als ouder je dochter van 10 dit laat doen, snap ik geen sikkepit van

Een van de drijfveren om toch elke avond weer voor de tv te kruipen, is de hoop om verrast te worden. Verrast door iets creatiefs, iets grappigs, iets ontroerends, iets dat ik nog niet wist of iets dat ik zelfs liever níet had geweten of gezien. En dan heb ik het niet over die wegwerp-shit van SBS, programma’s die net zo makkelijk op de buis worden gesmeten als ze er weer vanaf worden afgehaald en waar net zoveel liefde en aandacht in zit als in een willekeurige trui van de Primark. Is het dan gek dat niemand kijkt?