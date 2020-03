Dates boer Geert bomvol ongemakkelijke stiltes

Esther, Angela, Vera, Sabine en Maryse genieten met de 51-jarige Geert van een luxe lunch. Een uitgelezen kans om vragen over en weer te stellen, zou je denken. Maar Geert is kort van stof, zo blijkt uit een preview van de aflevering die zondag wordt uitgezonden. ,,En jij, Geert, wat voor sport doe jij?’', probeert Vera. Ze hebben er net een workshop salsadansen op zitten. ,,Niks’', reageert de Brabantse akkerbouwer tussen het kauwen door. ,,Ja, quad rijden.’' ,,En bootje varen’', valt een van zijn dates hem bij. ,,Bootje varen, skiën.’' Waarom juist Geert op zoek is naar een sportieve vrouw? ,,Ja, nou.’'

De oppervlakkigheid druipt er vanaf, constateert Maryse. ,,Ik denk dat iedereen er een beetje onwennig in was. Van ja, gaan we nu echt de diepte in, of niet. Maar ik had zoiets van: het is Geert die uiteindelijk kiest. Als hij dingen wil weten, dan vind ik het aan hem om het aan te kaarten.’'