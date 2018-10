Dave Chappelle komt naar Ziggo Dome

De populaire Amerikaanse stand-up comedian en acteur deed Nederland eerder aan: in 2015 stond hij in een uitverkochte Heineken Music Hall.



Chappelle, al dertig jaar in het vak en in het bezit van twee Emmy Awards en een Grammy, toert rond en gaf onlangs al aan dat hij graag een show in Amsterdam wilde doen.



Kaartjes voor Chappelles voorstelling zijn vanaf zaterdag om 10.00 uur verkrijgbaar via Ticketmaster.