Dave is vader geworden en Romee is buitenaards mooi

kijkcijfers Kijkcijfer­re­cord bij debuut Rik van de Westelaken in Wie is de Mol?

9:43 Rik van de Westelaken kent een geweldig debuut als presentator van Wie is de Mol?. De kijker laat de speurtocht naar een saboteur zeker niet links liggen nu er een nieuwe host is. Sterker nog: het is de best bekeken seizoensstart ooit voor de spelshow. Bijna drie miljoen kijkers zaten aan de buis gekluisterd voor de eerste aflevering van seizoen negentien van Wie is de Mol?.