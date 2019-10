Dave Roelvink en zijn Julia sinds twee weken uit elkaar

Julia laat via Instagram weten dat ze Dave niet verlaten heeft. ,,Er is absoluut geen ander in het spel. Ik ben intens verdrietig dat we uit elkaar zijn en ben ruim drie jaar heel goed voor Dave geweest en hij voor mij’’, benadrukt ze bij een filmpje waarin ze haar ex knuffelt. De reden van de breuk ligt volgens haar in het feit dat het ‘niet meer werkte'. ,,Het doet mij onwijs veel pijn dat ik dingen lees waarin ik mij totaal niet in kan vinden. Ik wil jullie nog even bedanken voor alle lieve berichten die ik dag in dag uit van jullie heb ontvangen tijdens mijn relatie met Dave, dat heeft mij altijd heel goed gedaan.’’