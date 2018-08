Dave Roelvink nacht in de cel na politieachtervolging

Dave trok rond middernacht de aandacht toen hij met zijn auto met hoge snelheid over het Zuideinde in zijn woonplaats Landsmeer reed. Een motoragent besloot het voertuig te volgen ter controle. Op de A10 werd een snelheid gehaald van 180 kilometer per uur, waar 100 kilometer is toegestaan. Midden in de Coentunnel stopte Dave zijn Mercedes op de vluchtstrook waarna hij iets onverstaanbaars naar de motoragent riep. Vervolgens reed hij weg en stond hij een stukje verderop weer stil. Hij stapte uit en reageerde agressief tegenover de agent.

Balen

Dave zou vannacht een optreden geven in een club in Apeldoorn. In een instagramstory, die inmiddels is verwijderd, gaf hij aan door 'autopech' niet te kunnen optreden. ,,Iedereen die voor mij gekomen is 1000x excuses'', schreef hij.

Giez Bergervoet, die Dave Roelvink boekte voor het feest Welcome To The City, laat weten dat hij 20 minuten voor aanvang van de show een berichtje van het management van Dave kreeg. ,,Hij zou om 2.30 uur draaien, toen ik ineens een app-je kreeg dat Dave niet kon komen in verband met een auto-ongeval. Om 3.00 uur hebben we toen het publiek ingelicht. Het was echt flink balen, want veel mensen kwamen speciaal voor Dave.''



Bergervoet heeft morgen contact met Daves woordvoerder over de afhandeling. ,,Het is de bedoeling dat we er financieel uitkomen, want er zijn veel mensen teleurgesteld.''