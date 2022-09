David Beckham weet hoe je als Britse dandy door het leven hoort te gaan

Met video's Model: Maroon 5-front­man Adam Levine ging vreemd met mij

Het Amerikaanse model Sumner Stroh heeft op TikTok een boekje open gedaan over haar vermeende affaire met de getrouwde Maroon 5-zanger Adam Levine. Hij zou haar na het einde van de affaire via een bericht op Instagram hebben gevraagd of hij zijn derde kind naar haar mag vernoemen.

8:01