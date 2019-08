David Guetta eert overleden Avicii met remix van Heaven: ‘Hij heeft mij geïnspireerd’

Guetta (51) is aan de slag gegaan in de studio en heeft een remix gemaakt van Avicii's single Heaven, die op de in juni verschenen plaat TIM staat en op dit moment hoog in de hitlijsten is te vinden. ‘Toen ik #Heaven voor het eerst hoorde, was ik totaal overdonderd door het geluid, de teksten en zang van Chris Martin’, schrijft de dj. ‘Ik stelde mijn idee voor aan zijn familie en gelukkig vonden ze het een goed idee.’



Met die goedkeuring op zak ging Guetta aan de slag. Hij is erg trots op het eindresultaat. ‘Ik denk dat het geweldig is dat we zijn nalatenschap eren en zijn prachtige melodieën zo in leven te kunnen houden omdat hij zoveel mensen ermee geïnspireerd heeft, inclusief mij.’