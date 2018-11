Davina Michelle blijft op één in Top 100 én Top 40

Nieuw in de Singles Top 10 is het nummer Huts van The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, Joeyak, Young Ellens. Het liedje komt meteen binnen op plek twee, vlak voor Thank U, Next van Ariana Grande. Die plaat maakt een reuzensprong van plek vijftien naar de derde plaats.



Singles Top 10 week 46 (met de positie van vorige week):

1. (1) Davina Michelle - Duurt te lang

2. (-) The Blockparty & Esko feat. Mouad Locos, Joeyak, Young Ellens - Huts

3. (15) Ariana Grande - Thank U, Next

4. (2) Frenna X Boef X Madam Julie feat. Kaeh - Speciaal

5. (3) Bizzey, Frenna, KM & Ramiks - Culo

6. (4) Frenna & Lil' Kleine - Verleden tijd

7. (10) Ava Max - Sweet But Psycho

8. (5) Dj Snake feat. Selana Gomez, Ozuna & Cardi B - Taki Taki

9. (7) Casa & Famke Louise - Slide

10. (6) Josylvio & Moeman - Voorbij