Davina Michelle: Ik zou wel in de Playboy willen staan

Vanochtend bij de De Barry Paf Show mochten luisteraars vragen stellen aan Davina Michelle, die op dit moment de hitlijsten bestormt met haar hit Better Now. Naar aanleiding van het nieuws dat miljardair Kylie Jenner uit de kleren is gegaan voor de Playboy, werd ook aan de Duurt Te Lang-zangeres gevraagd of ze zou willen poseren voor het beroemde blootblad. De 23-jarige blondine antwoordde weifelend: ,,Goeie vraag. Ik zeg, nu nog niet. Maar ik zeg nooit nooit. Ik zou het heel stom vinden als ik zeg absoluut niet, en over drie jaar sta ik er met mijn tetten in. Dat zou ik een beetje gek vinden.”



Sidekick Patricia van Liemt stelde dat het een mooie aandenken kan dat ze later kan zeggen ‘kijk eens hoe mooi ik was’. Vervolgens reageerde Davina een stuk enthousiaster, maar benadrukte dat ze het nog te vroeg vindt. ,,Oh ik zou best met mijn titties ooit daar willen staan hoor, maar dat zou echt over een tijdje zijn. Nou echt nog niet zeg maar.”