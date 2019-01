Davina Michelle verslaat Céline Dion als langst op één staande hitzangeres

top-40De van oorsprong Rotterdamse zangeres Davina Michelle (23) heeft vandaag Nederlandse hitgeschiedenis geschreven.Haar megahit Duurt te lang staat vandaag exact elf weken op 1 in de Top-40. Daarmee verbreekt de solovocaliste de staande records van grootheden als Céline Dion en Alexis Jordan. Die stonden met respectievelijk de nummers My heart will go on en Happiness tien weken op kop.