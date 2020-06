Dax Hovius overstelpt met reacties na winnen The Voice Kids: ‘Het is nu echt ontploft’

Het is zaterdag een komen en gaan van mensen in huize Hovius. Vrienden, familie en bekenden komen allemaal even laten weten hoe trots ze zijn op Dax. Om nog maar te zwijgen over alle media die iets van de talentvolle zanger en gitarist willen. Zijn telefoon stroomt vol met berichten. ,,De vorige keren, als ik een ronde verder was, lukte het me nog om iedereen een berichtje terug te sturen’’, vertelt de jonge Kapellenaar. ,,Maar nu is het echt ontploft. Er is geen beginnen meer aan.’’