De bekende zoon van tante Rikie en meer weetjes over Zwarte Cross

De Zwarte Cross is weer losgebarsten. Vijf leuke weetjes over het bijzondere festijn in Lichtenvoorde, dat begon als crosswedstrijd en uitgroeide tot een van de grootste festivals in Nederland.

1. Tante Rikie heeft een bekende zoon

Tante Rikie is de mascotte van de Zwarte Cross. Haar echte naam is Rikie Nijman (72) en ze is de moeder van Jovink-manager André Nijman. De rockband Jovink en de Voederbietels, de band van Gijs Jolink, is indirect de organisator van Zwarte Cross. Gijs is de zoon van Normaal-voorman Bennie Jolink (75). Tante Rikie wordt vereerd op haar festival, zo wordt ze letterlijk op handen gedragen op een draagstoel. Dit jaar zwaait ze af als directeur, maar ze blijft aan als geestelijk leider.

Tante Rikie schiet het confettikanon af, met links naast haar Frans Bauer.

Gijs Jolink.

2. Duckhunt spelen bij inleveren tien bekers

Om de festivalweides een beetje schoon te houden heeft de organisatie van de Zwarte Cross de Achterhoekse Duckhunt in het leven geroepen. Wie tien drankjes heeft gehad en de bekers inlevert bij het bekerkanon, mag één keer schieten. Wie raak schiet, wint een prijs.

3. Het regent liters bier door een speciale tap

Hoe de Zwarte Cross de entreeprijs - een dagkaart kost 32,50 euro - redelijk laag kan houden? Door heel veel biertjes te verkopen. Biermerk Grolsch introduceerde zogenoemde ‘rap taps’, waarbij een blad met 24 bekers in no-time volstroomt met het gele goud. Dat gebeurt in 17,2 seconden, waardoor er 150 biertjes per minuut getapt kunnen worden.

4. Mooi Wark treedt tien jaar na ‘graspolincident’ weer op

De Drentse boerenrockband Mooi Wark staat voor het eerst in meer dan tien jaar weer op de Zwarte Cross. De rockers waren sinds 2011 niet meer welkom op het festival na een ‘graspolincident’. Bassist William Bossong moedigde het gooien van graspollen aan toen hij zag dat toeschouwers dat deden. Nu beseft de band: ,,Gooien met gras of met bier moet direct stoppen.”

Mooi Wark.

5. Dubbelzinnige teksten op vervoersmiddelen

Aanhangers, busjes, caravans: op de campings van Zwarte Cross is het een bonte verzameling van transportmiddelen. Ze hebben vaak een opvallend kleurtje meegekregen en een dubbelzinnige tekst. Een selectie: ‘Wij dekken alles behalve de schade’, ‘mannen zijn net muggen, ze prikken eerst, dan komt de bult’, ‘wie had dat gedacht, van een villa aan het strand naar kamperen in het land’ en ‘te veel drinken is slecht, maar te weinig nog veel slechter’.

Bezoekers lopen rond met de 'neus' van Tante Rikie.

Volledig scherm © Jan Ruland van den Brink

Een caravan met dubbelzinnige teksten op Zwarte Cross.

