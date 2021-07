De coronacrisis duurt net te lang voor de geloofwaardigheid van arts Illy

AD Media podcast 'Een hetze tegen Kaag, omdat het een vrouw is? Bullshit. Dit deugt niet van de VPRO’

12:21 Het vaste media-panel roert zich over de nieuwe coach van The Voice of Holland, Glennis Grace. ‘Het is in ieder geval geen Dreetje Hazes!’ En Angela de Jong bekent dat ze uit pure tv-armoe in het weekend zelfs naar Harry Mens kijkt én dat ze het nog met hem eens is ook, inzake de kwestie Kaag.