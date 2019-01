De dag dat de dj een popster werd

Mei 2003. Het is al even nacht in Gelredome, het voetbalstadion in Arnhem. Ik sta hoog op de trappen van de tribune en kijk naar beneden, waar normaal gesproken in het weekend de voetballers van Vitesse hun wedstrijden spelen. Nu is daar een deinende mensenmassa die danst op de trancetonen, afkomstig van die ene man aan ‘korte zijde’ op een rond podium: Tijs Verwest, alias DJ Tiësto.