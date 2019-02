De dag dat ik Robert Long ontmoette… is vooral een brave avond

update Boef vecht rijontzeg­ging aan en rijdt voorlopig lekker door

20:53 Sofiane Boussaadia, oftewel de 25-jarige rapper Boef, kreeg eind januari een rijontzegging van anderhalf jaar maar blijkt desondanks nog steeds achter het stuur te zitten. Op Instagram Stories zette hij vandaag drie korte filmpjes waarin te zien is hoe hij grijnzend en trots een gifgroene Lamborghini bestuurt. Volgens zijn management en zijn advocaat was de rapper absoluut niet in overtreding.