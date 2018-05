De do's en don'ts op de royal wedding: dit is de etiquette

Test eerst je huidige kennis over de etiquette in onderstaande quiz. Word jij toegelaten tot het huwelijk in St. George's Chapel in Windsor?



Dresscode

In een chique ledenclub in het centrum van Londen roert William Hanson in zijn thee. Het lepeltje losjes tussen zijn duim en wijsvinger, zijn pols draait gecontroleerde cirkeltjes. Een donkerblauw pak met een bijpassende lichtblauwe das. Smaakvol, maar niet te aanwezig. Uiteraard is de etiquette-expert onberispelijk gekapt en geschoren. In alles de perfect gentleman.

Ook op Harry en Meghans grote dag is juiste kleding is ontzettend belangrijk, benadrukt Hanson. ,,Houd je aan de dresscode. Bij twijfel: bel het bruidspaar en vraag advies." Liever dat dan de plank misslaan. Zoals David Beckham bij het huwelijk van William en Kate in 2011: ,,Die deed echt alles fout", verzucht Hanson. ,,Ten eerste: hij liet zijn outfit ontwerpen door Ralph Lauren. Een heel goede designer, maar ik snap niet dat je als Brit een Amerikaan vraagt iets te ontwerpen voor een Brits koninklijk huwelijk.''

Matching

Dat zag je terug in de uitvoering, legt hij uit. ,,De dresscode was morning coat of lounge suit; een jacquet of een pak met das. De uitvoering luistert nauw: ,,Bij morning coat moeten al je kledingstukken een andere kleur hebben: broek, jas, das en vest; niets past bij elkaar. Beckham matchte juist alle onderdelen: hij ging bijna volledig in het donkerblauw.''

Ook ging de oud-voetballer in de fout met zijn accessoires. ,,Er stond niet in de uitnodiging dat je je koninklijke onderscheidingen mee moest nemen. Beckham droeg ze wel. En hij had zijn onderscheiding aan de verkeerde kant opgespeld. Iemand moet hem dat hebben verteld in de kerk, want later droeg hij hem wel aan de juiste kant."

Volledig scherm De hoed staat bij Harry en Meghan expliciet in de uitnodiging. © Reuters/AFP

Hoed

Bij het huwelijk van William en Kate droeg een aantal vrouwen geen hoed. Absoluut niet de bedoeling, zegt Hanson. ,,In die dresscode draag je als vrouw in de kerk een jurk en een hoed, klaar. Misschien hebben Harry en Meghan het daarom ook expliciet in de uitnodiging gezet. Dat is uitzonderlijk.'' In de keuze voor de hoed is het oppassen geblazen: ,,Niet te opvallend en niet te extravagant. Hij mag niet zo groot zijn dat de mensen achter je niets meer kunnen zien, maar ook weer niet te klein. Qua materiaal: omdat het huwelijk na Pasen plaatsvindt, moet het eigenlijk een rieten hoed zijn."

Begroeting

Van de zeshonderd bruiloftsgasten wordt verwacht dat ze zich passend gedragen tijdens de ceremonie en de receptie. Wat doe je als je ineens tegenover de Britse koningin staat? ,,In ieder geval niet je hand uitsteken. Als ze jouw hand wil schudden, dan neemt zij het initiatief. In het algemeen vind ik: de Queen begroet je met een buiging. Voor de man is dat een korte, kleine hoofdknik. Van vrouwen verwacht ik een curtsy: een buiging met het hoofd, terwijl je tegelijkertijd licht door de knieën gaat. Mocht het tot een gesprekje komen, dan noem je haar eerst een keer 'uwe majesteit', en daarna ma'am.''