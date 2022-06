De docuserie Ik woke van jou toonde glashelder aan dat een deel van de mensheid compleet gek is geworden

Het had verdacht veel weg van een scène uit Jiskefet of Koefnoen. Maar het was dus echt. Documentairemaakster Sahar Meradji liep in haar nieuwe serie voor NPO 3 rond op het wokefestival in Amsterdam (ja, dat bestaat) en las voor welke workshops er werden gegeven.



Activisme versus kinderen. Digitaal activisme. Revolutie: zelf doen of uitbesteden. Transzorg Nu. Genderstereotypen afleren. Woonstrijd: hoe nu verder. Kapitalistisch realisme. Inspirerende verhalen van Nederlands anarchisme. Oh, nee, die was gecanceld, stond erbij gekrast. Hoe hilarisch.