De eerste First Dates-baby is in aantocht

Hoewel er meerdere relaties uit het programma zijn voortgevloeid, werd er niet eerder een First Dates -baby geboren. ,,De állereerste First Dates- baby is (over een paar maanden) een feit! Gefeliciteerd Carin en Gerard!”, schrijven de programmamakers bij een foto van het stel waarop ze het nieuws bekendmaken.

Gerard en Carin ontmoetten elkaar afgelopen zomer in het First Dates-restaurant en al hadden ze er weinig verwachtingen van, de vonk sloeg over. Twee dagen later spraken ze opnieuw af en sindsdien zijn ze zo goed als onafscheidelijk. Afgelopen kerst gaf het stel een terugblik op het ontstaan van hun liefde. Carin zei: ,,Hij geeft mij een vertrouwd en veilig gevoel. Hij kan soms wel iets te direct zijn, dat is misschien iets van boven de rivieren. Daar moet ik een beetje aan wennen. Weet je wat het is? We geven elkaar de ruimte. We moeten nooit iets van elkaar en daarom doen we juist meer voor elkaar.”