De gefotoshopte autogordels van Kaag en de VPRO staan niet op zichzelf

Er is een detail dat me mateloos fascineert aan de rel rond de Kaag-documentaire, en dat is dat de VPRO serieus heeft overwogen om een autogordel over de borst van de D66-leider te fotoshoppen in de fragmenten waarin ze in de auto zit. Ik wist niet eens dat daar bedrijven voor bestaan. Je vraagt je onmiddellijk af wat ze dan nog meer kunnen, waar wij kijkers geen weet van hebben.