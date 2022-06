De grootste verrassing van deze week: onze koningin is echt de stoerste!

Update Soundos El Ahmadi zegt filmrol te verliezen door zwanger­schap: ‘Had ik mijn bek moeten houden?’

Soundos El Ahmadi zegt een filmrol te zijn kwijtgeraakt nadat ze het betrokken productiehuis had meegedeeld in verwachting te zijn. Dat schrijft de 40-jarige comedian en actrice vandaag in een woedend bericht op Instagram. Volgens de producenten van de bewuste jeugdfilm, Leeuwin, vindt de draaiperiode plaats als El Ahmadi hoogzwanger is. ‘De fysiek zware rol als jeugd-voetbaltrainster zou dan zowel voor haarzelf, haar baby als voor de filmproductie risicovol zijn.’

1 juni