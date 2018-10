De koning heeft spijt

Dit verhaal gaat ook over Mark Rutte, zegt acteur Huub Stapel (63). ,,Hij vindt dat de dividendbelasting moet worden afgeschaft, omdat hij de rijken nog rijker wil maken. Daar gaat King Lear over: wat allemaal gelogen wordt gedurende de verkiezingen, terwijl vervolgens de kiezers een mes in de rug wordt gestoken. De VVD was ooit een partij van cultuurhoeders, die vandaag de dag de kunst- en cultuursector in de stront laat zakken.’’