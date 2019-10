De koningin en de koning bezoeken een stukje Nederland in zuidelijk India

Koning Willem-Alexander staart naar de brief alsof hij hem voor het eerst ziet – en misschien is dat ook wel zo. Het schrijven, gericht aan Zijne Doorluchtige Hoogheid Den heere Prinse van Oranjen & Nassauw is een stuk uit het Koninklijke Huisarchief in Den Haag, maar de vorst/historicus kan onmogelijk alle materialen in dat archief bestuderen.



De envelop en de inhoud, een brief van koning Dharma Raja van Travancore aan stadhouder Willem V, hangt nu in een expositiezaal in de Dutch Palace in Kochi, dat zich graag afficheert als de meest Nederlandse stad van India. In de brief verzoekt de ene koning de andere hoogheid het ‘nodige’ oorlogstuig naar het huidige zuiden van India, Malabar, te sturen.



De brief hangt nu weer in de regio waar hij eind 18de eeuw geschreven werd, in Kochi. In razend tempo bezoeken Willem-Alexander en Máxima op hun vierde en voorlaatste dag van het staatsbezoek in India de expositie. Dit bezoek gaat veelal over economie en geld, maar een uitstapje naar de geschiedenis kan in deze regio, de deelstaat Kerala, niet worden overgeslagen.