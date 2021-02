De Lady Gaga-inzending van Cyprus voor het Songfestival: Als je haar maar goed zit!

MovieInsiders Podcast Deze films zijn voer voor complotden­kers

25 februari De coronacrisis zorgt momenteel voor de wildste theorieën over hoe de overheid het volk onder de duim houdt. Aanleiding voor Gudo en John van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders om V for Vendetta met Natalie Portman uit 2005 terug te spoelen en eens te kijken welke andere films op prikkelende wijze doofpotaffaires (zowel waargebeurd als fictie) blootleggen of complotten kunnen aanwakkeren.