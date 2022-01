De linkse wethouder was van plan eens lekker los te gaan op rechtse partijen, maar toen barstte Margriet los

PVV eist dat Özcan Akyol uitspraak in VI Vandaag rectifi­ceert, columnist weigert

De PVV wil dat Özcan Akyol zijn uitspraak van gisteravond in VI Vandaag - over het ontnemen van stemrecht bij mensen met een moslimachtergrond - binnen vijf dagen rectificeert, anders overweegt de partij naar de rechter te stappen. Dat laat advocaat Geert-Jan Knoops in een brief aan de columnist van deze site en presentator weten.

12 januari