De maat is vol voor Louis van Dijk

Pianist extraordinair Louis van Dijk heeft alzheimer. Omdat er ook nog wat ander serieus ongemak in het spel is (kanker op het sleutelbeen en longkanker), heeft hij in samenspraak met zijn vrouw Aleid (78) besloten zijn 56 jaren omspannende carrière te beëindigen. Op 14 september geeft hij zijn afscheidsconcert in Loosdrecht, de plek waar op 21 september 1961 die carrière een vliegende start maakte. Als pianist van het Trio Louis van Dijk, met Cees Hamelink op bas en Harry ten Siethoff op drums, won hij die dag het Loosdrecht Jazz Concours. Van dat concert is ooit een ep verschenen, met daarop onder meer It don't mean a thing en Straight, no chaser.