De Meilandjes vieren de liefde en Geraldine tuit haar lipjes

Radio 10 blij met beslissing OM rond coronalied Lex Gaarthuis

14:21 Radio 10 en Lex Gaarthuis zijn opgelucht dat er na maanden een punt kan worden gezet achter de ophef rond het carnavalslied Voorkomen is beter dan Chinezen dat de dj maakte over het coronavirus. ,,We zijn blij dat het OM na grondig onderzoek heeft geconcludeerd dat er geen sprake is van strafbare feiten”, laat Talpa Radio in een verklaring weten.