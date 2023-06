De mode op de royal wedding onder de loep: ‘Beeldschone bruid, maar Máxima sloeg de plank mis’

Niall Horan geeft tweede concert in Ziggo Dome vanwege ‘overweldi­gen­de vraag’

Niall Horan geeft een extra concert in de Ziggo Dome. De 29-jarige Ierse singer-songwriter, voormalig lid van boyband One Direction, treedt naast 27 maart ook op 28 maart op in de Amsterdamse evenementenhal in het kader van de wereldtour The Show Live On Tour 2024.