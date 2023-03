De Mol verschool zich 's nachts op het toilet: ‘Ik appte mijn verloofde voor advies’

Jurre, Daniël of toch Ranomi? ‘Als je de bedragen ziet, is het helder’

Als Ranomi Kromowidjojo De Mol is, is zij de minst opvallende saboteur ooit. Onze mediaverslaggevers Hanneke van Houwelingen en Dennis Jansen hebben hun pijlen gericht op Daniël Verlaan en Jurre Geluk. In hun slotpleidooi troeven zij elkaar af. ,,Als Daniël De Mol is, kijk ik nooit meer.’’