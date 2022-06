De nieuwe chef-dirigent van het Concertgebouworkest is pas 26, maar moet nog vijf jaar wachten

Het duurt nog wel een aantal jaar voordat Klaus Mäkelä daadwerkelijk in actie komt in het Concertgebouw. De Fin is momenteel al chef-dirigent van het Oslo Filharmonisch Orkest en het Orchestre de Paris. Vanwege deze lopende contracten zal hij pas in 2027 beginnen als chef-dirigent van het Concertgebouworkest. In Amsterdam krijgt hij een contract van tien jaar.