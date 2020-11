De onzichtbare meisjeslokker in deze film kan maar één iemand zijn

Culthit Promenade uitgeslo­ten bij Televizier-Ring: ‘De gedoodverf­de winnaar blokkeren, walgelijk’

19:04 Het geliefde NPO 3-programma Promenade maakt voorlopig geen kans op de Gouden Televizier-Ring 2021. De satirische show voldoet niet aan de kijkcijferdrempel van Televizier. Door een fout op de stemsite kon het programma wel als vrije keuze worden ingevuld, maar dat was sowieso tevergeefs. Maker Diederik Ebbinge reageert - met een knipoog - intens teleurgesteld. ,,Dit is een grof schandaal, hier is het laatste woord nog niet over gezegd.’’